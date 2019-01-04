Глава ФРС США отказывается уходить в отставку

https://news.ru/storage/news/acafc63efc7d7455cfcd74e7d95c0c47/2adcff9f-d6cf-463a-8075-ce3d3c3d436d_850.jpg Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Джером Пауэлл

Президент Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джером Пауэлл отказался уходить в отставку. Чиновник останется на посту, даже если глава государства Дональд Трамп попросит об обратном, заявил руководитель ведомства.

Политик пока не может с точностью сказать, состоится ли его встреча с президентом США, пишет «Финмаркет».

«Было бы здорово провести честный и искренний обмен мнениями в ходе личной встречи. Президенту Трампу это будет полезно. Думаю, и Джею Пауэллу тоже», — рассказал главный советник американского лидера по экономике Лоуренс Кадлоу.

По его мнению, ФРС слишком сильно обеспокоена темпами инфляции в стране. В 2018 году ведомство четыре раза поднимало процентные ставки, что повлекло за собой жёсткую критику со стороны Белого дома.

Ранее News.ru публиковал заявление Дональда Трампа по поводу политики Федеральной резервной системы во время падения основных биржевых индексов. Он заявил, что сотрудники ФРС просто «спятили», повышая процентные ставки.