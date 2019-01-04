USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent56.78 $ Bitcoin3,778.25 $
МОСКВА-4°C20:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Глава ФРС США отказывается уходить в отставку

Джером Пауэлл Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Джером Пауэлл

в мире [ версия для печати ]

Президент Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джером Пауэлл отказался уходить в отставку. Чиновник останется на посту, даже если глава государства Дональд Трамп попросит об обратном, заявил руководитель ведомства.

Политик пока не может с точностью сказать, состоится ли его встреча с президентом США, пишет «Финмаркет».

«Было бы здорово провести честный и искренний обмен мнениями в ходе личной встречи. Президенту Трампу это будет полезно. Думаю, и Джею Пауэллу тоже», — рассказал главный советник американского лидера по экономике Лоуренс Кадлоу.

По его мнению, ФРС слишком сильно обеспокоена темпами инфляции в стране. В 2018 году ведомство четыре раза поднимало процентные ставки, что повлекло за собой жёсткую критику со стороны Белого дома.

Ранее News.ru публиковал заявление Дональда Трампа по поводу политики Федеральной резервной системы во время падения основных биржевых индексов. Он заявил, что сотрудники ФРС просто «спятили», повышая процентные ставки.


#сша #фрс
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
экономика 20:43, 24 декабря 2018
Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США
в мире 23:50, 22 декабря 2018
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
экономика 22:34, 8 ноября 2018
ФРС США сохранила базовую ставку
в мире 01:48, 11 октября 2018
Трамп заявил о спятившей ФРС на фоне падения биржи
Участники рынка уверены в подъёме базовой ставки в июне
экономика 10:25, 24 мая 2018
ФРС довольна ускорением инфляции
Участники рынка уверены в подъёме базовой ставки в июне
Лента новостей
в мире 20:08
Finnair стала самой безопасной авиакомпанией в мире
в мире 20:07
«Наши» решили побороться за украинских избирателей в России
в мире 20:04
Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона
в мире 20:01
Астматик в США умер от запаха бабушкиной стряпни
в мире 19:54
Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ
Другие новости
в мире 20:08
Finnair стала самой безопасной авиакомпанией в мире
в мире 20:07
«Наши» решили побороться за украинских избирателей в России
в мире 20:04
Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона
в мире 20:01
Астматик в США умер от запаха бабушкиной стряпни
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top