https://static.news.ru/photo/94b8fbc2-99b5-11e9-b25b-fa163e074e61_1024.jpg Антонио Таяни Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни отказался признать депутатами палаты экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина.

Решение будет возможным после уведомлений от испанских властей, сообщает газета El Pais со ссылкой на письмо Таяни.

Ваши имена не включены в список избранных депутатов... я не могу в настоящий момент признать вас в качестве будущих членов Европейского парламента, написал глава ЕП.

Центральная избирательная комиссия пиренейского королевства не включила двоих политиков в итоговый список ЕП, так как Пучдемон и Комин не явились в Испанию для принесения присяги в качестве евродепутатов.

По итогам выборов 26 мая они получили места в ЕП. Оба политика бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона. На территории пиренейского королевства действует ордер на их арест.

Ранее власти Канады не позволили бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону въехать на территорию своей страны. Политик планировал посетить провинцию Квебек по приглашению Общества святого Иоанна Крестителя. Программа, которая должна была начаться 2 апреля, включала в себя визит в парламент франкоязычного региона и пресс-конференцию, писал News.ru