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Глава Элладской церкви «забыл» о новой церкви Украины

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Иероним во время рождественской службы не стал упоминать митрополита новой церкви Украины Епифания.

«На данный момент ни одна поместная православная церковь не отправила примирительного послания новому главе автокефальной церкви Украины», — говорится в сообщении греческого агентства церковных новостей «Ромфеа».

При этом архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пояснил, что не стал упоминать Епифания, так как тот ещё не получил томос.

15 декабря на Украине состоялся объединительный собор, в ходе которого главой новообразованной православной церкви Украины был выбран митрополит непризнанного Киевского патриархата Епифаний (Думенко). Томос об автокефалии Константинополь передаст главе новой церкви 6 января в Турции.

Ранее News.ru писал о том, что глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что «Православной церкви Украины» не существует ни канонически, ни юридически. В Русской православной церкви автокефалию назвали «церковным расколом».


#украина #упц #автокефалия #церковныйраскол #томос
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