https://static.news.ru/photo/00158f36-ab8e-11e9-8c17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Эквадорский президент Ленин Морено рассказал о наличии фактов, доказывающих, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж шпионил в посольстве страны в Лондоне. По словам лидера, жилая комната разоблачителя превратилась «в центр слежки».

Он добавил, что журналист мог иметь доступ к информации о состоянии обороны, экономики и политики «дружественных стран», пишет РИА Новости .

Gracias por su visita, @SecPompeo , y por expresar todo el respaldo de EE.UU. a lo que estamos haciendo con respecto a seguridad, economía, democracia y lucha contra la corrupción. #AbiertosAlMundo https://t.co/l3Z1Fpmv6U — Lenín Moreno (@Lenin) July 21, 2019

Ассанж создал в 2006 году портал WikiLeaks. На нём публикуются секретные материалы, в которых рассказывается о деятельности правительств разных стран, в том числе США. Поэтому у Ассанжа были основания опасаться экстрадиции в Соединённые Штаты. При этом в Швеции в отношении него возбудили уголовное дело, поскольку две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Из-за этого в 2012 году он попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и провёл там почти семь лет.

В апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено отказал основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении защиты и позволил британским полицейским арестовать его. 1 мая Лондонский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

13 мая стало известно, что прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении Ассанжа по обвинению его в совершении преступлений сексуального характера.

Ранее замглавы МИД Великобритании Алан Данкан сообщил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан в страны, где допускается смертная казнь. Политик добавил, что в настоящий момент за состоянием разоблачителя наблюдают врачи, ему своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь, писал News.ru.