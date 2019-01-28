Глава ДНР не знает, чем закончится интеграция с РФ

Интеграция Донбасса с Москвой переходит в интенсивную фазу, но предсказать её итоги невозможно, заявил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.
Сближение с Кремлём, по словам руководителя республики, провоцируется «агрессивной риторикой Киева», пишет РИА Новости.
«Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем», — рассказал политик.
Народная милиция ДНР опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы. 28 января в Мариуполь приедут представители стран Евросоюза.
Тем временем в ДНР запланирован ряд мероприятий по интеграции с Россией, в том числе и участие заводов и предприятий самопровозглашённой республики в выставках, пишет Федеральное агентство новостей.
Ранее News.ru сообщал о задержании силовиками ДНР сотрудника украинских спецслужб. По версии местных правоохранителей, военного бросили сослуживцы во время «панического бегства».