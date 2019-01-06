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Глава аппарата Пентагона покинул должность

Штаб-квартира Пентагона Wikimedia Commons

Штаб-квартира Пентагона

в мире [ версия для печати ]

Руководитель аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини решил уйти в отставку.

По его словам, после двух лет работы в ведомстве он захотел вернуться в частный сектор.

«Для меня было честью служить в министерстве обороны», — отметил чиновник в своём заявлении.

Ранее News.ru писал, что бывший министр обороны Штатов Гарольд Браун, заложивший основу договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ), скончался в своём загородном доме. Ему был 91 год. Он возглавлял Пентагон во время президентства Джимми Картера в 1977–1981 годах. 


#сша #Пентагон #ОТСТАВКА #увольнение
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