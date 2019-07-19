https://static.news.ru/photo/ccdfa33c-aa65-11e9-af25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва, Пекин и Тегеран не стремятся к войне с Вашингтоном. Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

Иран не хочет войны, Китай не хочет войны, Россия не хочет войны, — цитирует Эшли ТАСС .

По его мнению, руководство этих стран понимает, что «исход будет ужасным для всех».

Как писал News.ru, ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является оружием возмездия России в ядерной войне, как и подводный беспилотник «Посейдон».