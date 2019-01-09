Глава Amazon объявил о разводе с женой

https://news.ru/storage/news/382ed147781b9dbb94b8ff536ab1fe1d/19c10a01-23ce-4984-b536-6cc6a672f878_850.jpg Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джефф Безос c женой

Самый богатый человек в мире, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос объявил, что он и его жена Маккензи решили развестись после 25 лет брака. Разрыву предшествовало пробное расставание, о котором было известно друзьям и близким пары.

«Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга и глубоко благодарны за каждый год, прожитый вместе. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы всё равно поженились. У нас была замечательная совместная жизнь, как у супружеской пары. И мы видим такое же её продолжение уже как родители, друзья и партнёры по проектам. В любом случае, мы останемся семьёй и закадычными друзьями», — опубликовал Безос фотографию совместного заявления.

Ранее News.ru писал о том, что Amazon стала самой дорогой в мире, сместив предыдущего лидера — Microsoft. 8 января капитализация Amazon достигла $797 миллиардов.