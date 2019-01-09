Глава Amazon объявил о разводе с женой

Самый богатый человек в мире, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос объявил, что он и его жена Маккензи решили развестись после 25 лет брака. Разрыву предшествовало пробное расставание, о котором было известно друзьям и близким пары.
«Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга и глубоко благодарны за каждый год, прожитый вместе. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы всё равно поженились. У нас была замечательная совместная жизнь, как у супружеской пары. И мы видим такое же её продолжение уже как родители, друзья и партнёры по проектам. В любом случае, мы останемся семьёй и закадычными друзьями», — опубликовал Безос фотографию совместного заявления.
9 января 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что Amazon стала самой дорогой в мире, сместив предыдущего лидера — Microsoft. 8 января капитализация Amazon достигла $797 миллиардов.