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Глава Amazon объявил о разводе с женой

Джефф Безос c женой Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джефф Безос c женой

в мире [ версия для печати ]

Самый богатый человек в мире, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос объявил, что он и его жена Маккензи решили развестись после 25 лет брака. Разрыву предшествовало пробное расставание, о котором было известно друзьям и близким пары.

«Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга и глубоко благодарны за каждый год, прожитый вместе. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы всё равно поженились. У нас была замечательная совместная жизнь, как у супружеской пары. И мы видим такое же её продолжение уже как родители, друзья и партнёры по проектам. В любом случае, мы останемся семьёй и закадычными друзьями», — опубликовал Безос фотографию совместного заявления.

Ранее News.ru писал о том, что Amazon стала самой дорогой в мире, сместив предыдущего лидера — Microsoft. 8 января капитализация Amazon достигла $797 миллиардов.


#Amazon #разводы
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