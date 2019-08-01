https://static.news.ru/photo/e3b09fbc-b483-11e9-aab9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке. Он покинет должность по собственному желанию.

Заявление подано президенту в четверг, — сообщил источник « Интерфакса » в администрации украинского лидера.

Богдан был назначен на должность 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

Ранее петиция об отставке Андрея Богдана набрала необходимое число голосов. Она была зарегистрирована на сайте главы государства 23 мая и набрала более 25 тысяч подписей. Автором петиции является Александр Василевский. По его мнению, назначение Богдана противоречит закону, поэтому он должен быть освобождён от этой должности, писал News.ru.