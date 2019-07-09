https://static.news.ru/photo/9d9023c8-a24e-11e9-8a7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thomas Haupt/imageBROKER.com/Global Look Press

Принято считать, что оставлять деньги официантам в Японии бестактно. Бытует мнение о том, что чаевые могут заставить получателя почувствовать себя униженным. Однако на самом деле данная информация не соответствует действительности, заявила News.ru русский гид в Токио Ольга Запорожская. Как отмечает гид, корректнее сказать, что вознаграждение в заведениях давать просто не принято. Оставлять деньги в качестве чаевых по большей части уместно только водителям такси. Для этого нужно сказать «сдачи не надо».

По словам гида, в Японии никого не обманывают, в ней практически нет воровства. А посетителей никогда не обсчитывают — им всегда дают сдачу до последней йены. Существуют заведения, в которых нужно оставлять чаевые, но для того, чтобы знать эти места и размер вознаграждения, нужно прожить в Японии 20 лет либо пройти специальные курсы обучения этикету, пояснила Ольга Запорожская. Также она отметила, что для чаевых существуют специальные конверты. Для того чтобы не вводить туристов в заблуждение и не объяснять, в каких местах чаевые уместно оставлять и какой именно конверт для этого покупать, вознаграждение принято просто не оставлять.

Люди в Японии работают не за чаевые, а просто потому, что основа общества в этой стране — жить ради других. Если российский турист по незнанию оставит официанту деньги, его догонят и вернут их ему. С японцами я знакома плотно с 1993 года и могу точно сказать, что со стороны получившего чаевые данная ситуация не будет воспринята как оскорбление, — пояснила Ольга Запорожская.

Как ранее писал News.ru, путешественники из России в своих привычках касательно чаевых похожи на итальянских туристов. При этом ориентируются они чаще всего на качество обслуживания (26%) и этикет страны пребывания (37%).