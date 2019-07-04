Власти Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил нефть в Сирию, по просьбе США, заявил журналистам и. о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.
По его словам, испанская сторона знала об этой операции.
Мы изучаем обстоятельства, в которых это произошло. Это была просьба со стороны США к Великобритании, — уточнил он.
Боррель отметил, что данная ситуация может оказать влияние на суверенитет Испании, так как страна считает Гибралтарский пролив своими территориальными водами, передаёт
Ранее News.ru писал, что Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.