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Приезд президента России Владимира Путина в Италию порадовал жителей Рима. Впервые за долгое время из города вывезли тонны мусора и улицы наконец приобрели ухоженный вид.

C учётом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в...