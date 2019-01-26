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Германию возмутило отношение России к блокаде Ленинграда

EIBNER/Alexander_Neis/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Героизация блокады Ленинграда в России возмутила журналистов германской газеты Süddeutsche Zeitung. Автор статьи упрекнул власти РФ в праздновании торжества по случаю 75-летней годовщины снятия блокады, хотя речь идёт о трагедии.

«В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — говорится в материале.

При этом автор признал, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, жертвами которого стали более миллиона человек. Вину за трагедию журналист возложил на вермахт, власти Ленинграда и лично верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее News.ru писал о том, что с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.


#германия #блокада #Ленинград
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