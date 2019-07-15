https://static.news.ru/photo/5841a98a-a781-11e9-a5b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Россия готовится к ведению региональных войн в Европе. Из-за своего географического положения ключевую роль в них будет играть Германия.

Поэтому немецкое правительство должно максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить «неожиданный удар», подкреплённый ядерной угрозой. Об этом говорится в статье газеты Die Welt , которая ссылается на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Директор института отмечает, что Москва готовится к региональным войнам в Европе без всяких причин. Генерал-лейтенант считает, что Москва специально ищет конфронтации с Западом, а также стремиться уничтожить мировой порядок и подорвать сплоченность НАТО. По его мнению, выиграть войну у НАТО Россия не сможет, но угроза ядерного удара поставит страны Европы перед выбором. Либо ввязаться в полномасштабную войну, либо согласиться с изменением «статуса-кво» в угоду Москве.

Местами возможной первой атаки России эксперты издания называют Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину.

Ранее News.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию. Он призвал Москву воспользоваться «последним шансом» для спасения договора. В противном случае она будет нести единоличную ответственность, заявил Столтенберг. Для спасения ДРСМД генсек Альянса призвал Москву уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок.