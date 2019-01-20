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Немцы нашли способ помешать побегам заключённых

Rolf Kremming/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Тюремный спецтранспорт в Германии оснастят приборами, которые улавливают сердцебиение человека. Первые такие устройства уже направили в берлинскую тюрьму «Тегель», откуда в 2018 году сбежали десять заключённых.

По информации Deutshe Welle, проблемой в безопасности оказался автотранспорт. Получив возможность укрыться в кузове машины, осуждённые беспрепятственно покидали место лишения свободы. Теперь такой трюк уже не удастся, поскольку во все автомобили установлены соответствующие приборы и беглеца легко вычислят.

До конца 2019 года нововведения должны получить ещё три берлинские тюрьмы — «Моабит», «Плётцензе» и «Хайдеринг».

Из «Плётцензе» в период с 28 декабря по 2 января совершили побег девять осуждённых, которые впоследствии были задержаны. Четверо из них бежали через вентиляционный люк в подсобном помещении мастерской: они использовали для этого шлифовальную машину и молотки.

Ранее News.ru сообщал о побеге заключённых из афинской тюрьмы «Коридаллос». Этот побег стал первым в Греции за последние четыре года.


#германия #шпионскаятехника #ТЮРЬМА #заключенные #побег
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