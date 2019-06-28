https://static.news.ru/photo/88e250c0-9b1b-11e9-a8a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021-2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.

Согласно текущему бюджету, на 2020 год уже заложено €44,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП, сообщает газета Welt am Sonntag . В статье говорится, что глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но не может убедить в этом Минфин.

В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Однако издание отмечает, что ввиду того, как спланирован бюджет, добиться этого будет сложно.

Согласно договорённости, достигнутой на саммите НАТО в 2014 году, члены блока должны поднять расходы на оборону до 2% ВВП в течение 10 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп укорил власти Германии за то, что они уклоняется от увеличения расходов на оборону и в это же самое время продолжают платить миллиарды долларов России, которая, по словам американского лидера, является «потенциальным противником» НАТО, писал News.ru.