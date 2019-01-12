Германия разочаровалась в США из-за Трампа

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глава МИД Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пожаловался на односторонние шаги президента США Дональда Трампа.

По мнению дипломата, отказ США от роли лидера либеральных демократий приведёт к тому, что Вашингтон больше не сможет привлечь европейские государства к принятию определенных решений.

В качестве примера Маас назвал ситуацию с выводом американских войск из Сирии без предупреждения европейских партнёров. Он подчеркнул, что Трамп выбрал крайне неудачный момент для подобного решения, отметив, что ситуация с сирийским урегулированием «была хорошей», пишет газета Spiegel.

Ранее News.ru писал о том, что МИД РФ не уверен в том, что США действительно выведут войска из Сирии. Комментируя это намерение Вашингтона, официальный представитель МИДа Мария Захарова процитировала реплики из известного советского фильма «Ирония судьбы».