Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Вооруженные силы ФРГ обнаружили дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger. В качестве меры предосторожности было решено временно отказаться от эксплуатации.

Информацию о возможном браке предоставил военно-промышленный комплекс. Представители Бундесвера обсудят ситуацию на ближайшем заседании, 8 августа, и примут решение по поводу дальнейших действий. Для возобновления эксплуатации может потребоваться замена крепёжных частей, пишет журнал Spiegel. На данный момент ВС ФРГ располагает 53 вертолётами Eurocopter Tiger.

Это уже третье за последние три дня сообщение о ненадлежащем состоянии материально-технической базы ВС ФРГ. В последнее время авиация бундесвера часто сталкивается с проблемами.

В июле вылет немецких солдат из Тюрингии в Литву, где они должны присоединиться к мультинациональному батальону НАТО, пришлось отменить из-за неисправности в самолёте. Аэробус А310 должен был вылететь из Кёльна в Каунас 27 июля. Однако перед стартом обнаружились неполадки в двигателе машины и военнослужащие разошлись по домам,  писал News.ru.

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