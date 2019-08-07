https://static.news.ru/photo/8addee72-b92d-11e9-ae97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Вооруженные силы ФРГ обнаружили дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger. В качестве меры предосторожности было решено временно отказаться от эксплуатации.

Информацию о возможном браке предоставил военно-промышленный комплекс. Представители Бундесвера обсудят ситуацию на ближайшем заседании, 8 августа, и примут решение по поводу дальнейших действий. Для возобновления эксплуатации может потребоваться замена крепёжных частей, пишет журнал Spiegel . На данный момент ВС ФРГ располагает 53 вертолётами Eurocopter Tiger.

Это уже третье за последние три дня сообщение о ненадлежащем состоянии материально-технической базы ВС ФРГ. В последнее время авиация бундесвера часто сталкивается с проблемами.

В июле вылет немецких солдат из Тюрингии в Литву, где они должны присоединиться к мультинациональному батальону НАТО, пришлось отменить из-за неисправности в самолёте. Аэробус А310 должен был вылететь из Кёльна в Каунас 27 июля. Однако перед стартом обнаружились неполадки в двигателе машины и военнослужащие разошлись по домам, писал News.ru.