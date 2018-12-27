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Германия понесёт потери при выходе Британии из ЕС без соглашения

Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Германия понесёт финансовые потери, если Великобритания выйдет из Евросоюза, не выполнив своих обязательств по платежу в бюджет Евросоюза.

«Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор», — передаёт его слова Deutsche Welle.

Эттингер надеется, что Brexit произойдёт в конце марта 2019 года.

Как ранее писал News.ru, выход Великобритании из Евросоюза не является делом России, заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что последствия этого шага для РФ будут минимальными.


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