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Германия подготовилась к жёсткому Brexit

Grant Falvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Германия готова к любым сценариям выхода Великобритании из Евросоюза, однако надеется, что Брюсселю и Лондону удастся заключить сделку, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Так он отреагировал на поражение британского правительства в палате общин, которая не одобрила законопроект об условиях Brexit.

«Важно его избежать (жёсткого выхода из ЕС), и мы можем добиться этого. Я убеждён в этом, поскольку никто — ни в Брюсселе, ни в Лондоне — не хочет хаоса», — подчеркнул он.

В свою очередь, министр иностранных дел страны Хайко Маас отметил, что в настоящее время мяч находится на половине поля Великобритании и поэтому Евросоюз хочет знать, каковы намерения Лондона, передаёт телеканал ZDF.

Ранее News.ru писал, что усилия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по согласованию условий выхода из ЕС не увенчались успехом. Глава правительства потерпела беспримерно жестокое поражение в парламенте. Глава лейбористов Джереми Корбин назвал неудачу Мэй «катастрофической» и вынес на обсуждение в среду, 16 января, вотум недоверия. Теперь судьба правительства висит на волоске.


#германия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #евросоюз
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