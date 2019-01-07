Германия не выгонит британцев сразу после Brexit

https://news.ru/storage/news/5fe6c9a10162a5f9cbf0d57262bb1e01/a3213be9-2f38-439d-9c90-6e1836066f87_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель МВД Германии Сорен Шмидт заявил, что граждане Великобритании не обязаны немедленно покидать ФРГ в случае сценария Brexit, при котором не удастся согласовать условия выхода королевства из ЕС.

Он добавил, что ФРГ предоставит британцам три месяца для получения нового юридического статуса для долгосрочного пребывания в ФРГ, так как «они потеряют статус граждан ЕС… и приобретут статус граждан третьих стран», в результате чего для дальнейшего пребывания в Германии после этого периода им будет нужен вид на жительство.

Соединённое Королевство должно покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность.

Голосование в Палате общин по вопросу о правительственном соглашении об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй. По её словам, дебаты начнутся на предстоящей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и планируется провести голосование, писал News.ru.