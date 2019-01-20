Германия намерена отказаться от китайской электроники

Бундестаг рассмотрит вопрос о запрете на использование китайской электроники во время создания мобильных сетей пятого поколения. В опале оказалась компания Huawei.
«Безопасность будущей сети 5G имеет большое значение для правительства. Федеральное правительство будет руководствоваться этим», — цитирует заявление Министерства экономики и энергетики ФРГ CNBC.
Пекин может столкнуться с похожими трудностями во многих странах Европы. Так как Германия входит в состав NATO, она способна подать пример остальным партнёрам по военному альянсу.
Ранее News.ru сообщал про обвинение Вашингтона в адрес Huawei в кражах коммерческих тайн. Речь идёт в том числе о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов.