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Германия намерена отказаться от китайской электроники

Заседание парламента в бундестаге Christian Spicker/imago stock&people/Global Look Press

Заседание парламента в бундестаге

в мире [ версия для печати ]

Бундестаг рассмотрит вопрос о запрете на использование китайской электроники во время создания мобильных сетей пятого поколения. В опале оказалась компания Huawei.

«Безопасность будущей сети 5G имеет большое значение для правительства. Федеральное правительство будет руководствоваться этим», — цитирует заявление Министерства экономики и энергетики ФРГ CNBC.

Пекин может столкнуться с похожими трудностями во многих странах Европы. Так как Германия входит в состав NATO, она способна подать пример остальным партнёрам по военному альянсу.

Ранее News.ru сообщал про обвинение Вашингтона в адрес Huawei в кражах коммерческих тайн. Речь идёт в том числе о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов.


#германия #китай #КНР #берлин #huawei
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