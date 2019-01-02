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Германии грозит дефицит наличных денег

Olaf Krüger/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Забастовка, объявленная немецкими инкассаторами, грозит банкам и магазинам серьезными проблемами с оборотом наличных денег. Акция протеста стартует 2 января, и в ней могут принять участие свыше 10 тысяч инкассаторов.

Организатором забастовки выступает профсоюз Verdi. В числе требований — поднять зарплату на 250 евро в месяц, а также уравнять оплату труда инкассаторов в восточных и западных землях. Разница составляет порядка 500 евро, сообщает Deutsche Welle.

Ранее News.ru писал о забастовке немецких железнодорожников. Акция протеста практически полностью парализовала движение поездов в Германии. Её участники также требовали повышения заработной платы.


#германия #забастовка #деньги
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