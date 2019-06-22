https://static.news.ru/photo/1582e602-9527-11e9-b1b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Nikiforov/Wikimedia Commons

Грузинская авиакомпания Georgian Airways после запрета Москвой прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс. Он должен пролегать из Тбилиси в Москву через Ереван.

В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва, — цитирует заявление авиакомпании РИА Новости .

Как писал News.ru, наиболее удобно добраться из России в Грузию после запрета полётов 8 июля можно будет рейсами компании «БелАвиа». Кроме воздушного сообщения, в страну Закавказья можно попасть на автобусе или такси.

Ранее в Минтрансе заявили, что не позволят грузинским авиакомпаниям летать в Россию. До этого президент Владимир Путин запретил отечественным перевозчикам осуществлять полёты в Грузию.