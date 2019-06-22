Georgian Airways повезёт пассажиров в Москву через Армению
Антон Касс
22:47, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/1582e602-9527-11e9-b1b2-fa163e074e61_1024.jpgФото: Konstantin Nikiforov/Wikimedia Commons
Грузинская авиакомпания Georgian Airways после запрета Москвой прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс. Он должен пролегать из Тбилиси в Москву через Ереван.
В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва, — цитирует заявление авиакомпании РИА Новости.
Как писал News.ru, наиболее удобно добраться из России в Грузию после запрета полётов 8 июля можно будет рейсами компании «БелАвиа». Кроме воздушного сообщения, в страну Закавказья можно попасть на автобусе или такси.