https://static.news.ru/photo/5bfca428-929e-11e9-9cd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tobias Hase/Global Look Press

Обнародование имён первых подозреваемых в крушении самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на Украине — это важная веха в работе по выяснению истины о событиях июля 2014 года. Такое мнение озвучил генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг.

Он поприветствовал заявление Совместной следственной группы, которая ведёт разбирательство обстоятельств авиакатастрофы, и назвал гибель пассажиров рейса убийством, которое требует справедливого возмездия.

Я полностью уверен в независимости и профессионализме следствия и правовой системы Нидерландов. Как ясно дал понять Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать, чтобы установить истину, справедливость и ответственность, — сказано в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.

Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.