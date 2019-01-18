ООН призвала продолжить переговоры по ДРСМД

Американские и российские власти должны продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы сохранить это соглашение, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, в организации считают «очень важным» сохранение договора.
«Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого всё ещё остаётся время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора», — добавил генсек, которого цитирует ТАСС.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.