ООН призвала продолжить переговоры по ДРСМД

https://news.ru/storage/news/dcc7dc0ffdc80da0b1c7316bc847bdf1/f67af450-e562-46b2-b362-5e29f827d643_850.jpg Danita Delimont/Global Look Press

Американские и российские власти должны продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы сохранить это соглашение, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, в организации считают «очень важным» сохранение договора.

«Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого всё ещё остаётся время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора», — добавил генсек, которого цитирует ТАСС.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.