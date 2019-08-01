https://static.news.ru/photo/a3195d70-b476-11e9-b4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о начале расследования авиаударов по сирийской провинции Идлиб под давлением со стороны ряда государств, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что Москва разочарована таким решением главы международной организации.

Вызывает вопросы, были ли у генсека полномочия об учреждении такого расследования, — цитирует Полянского ТАСС .

В июле 2019 года в Сирийском центре мониторинга прав человека заявили, что атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке Москвы в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей. Ещё около двух тысяч человек получили ранения.

В Минобороне РФ опровергли информацию об участии войск РФ в военной операции в Идлибе. В ведомстве добавили, что по соглашению с турецкой стороной российские сотрудники находятся в Идлибе для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Сухопутных войск РФ в Сирии «не было и нет», отметили в министерстве, писал News.ru.