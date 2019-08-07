https://static.news.ru/photo/3fd5d606-b92d-11e9-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omer Messinger/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к расторжению Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привели действия России, а именно «пренебрежение» правилами и нормами.

Всего несколько дней назад пренебрежение Россией правилами и нормами привело к гибели одной из главных опор режима по контролю над вооружениями после окончания холодной войны, договора РСМД, — заявил Столтенберг в исследовательском институте в Сиднее.

Он добавил, что новые российские ракеты мобильны и «делают мир менее безопасным для всех нас». Столтенберг вновь высказался о трёх угрозах национальной безопасности. В одной из них — усилении соперничества мировых держав — Россия играет, по его мнению, главную роль.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже, писал News.ru.