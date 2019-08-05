https://static.news.ru/photo/c636b5d4-b776-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Ting Shen/www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из Европейского союза не скажется на положении страны в Альянсе. По его мнению, это лишь увеличит значение площадки для взаимодействия стран.

Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдёт Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО. Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе, — сказал Столтенберг.

25 июля британский парламент уходит на каникулы и вернётся только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.

Как ранее писал News.ru, оппозиционная Лейбористская партия и другие политические противники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упустили возможность предотвратить Brexit.