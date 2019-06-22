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Власти Грузии должны взять на себя ответственность за происходящие в стране беспорядки. Об этом заявил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис. По его словам, высшее политическое руководство знало во всех деталях порядок проведения генассамблеи МАП.

Я хочу констатировать, что процесс (проведения генассамблеи), который соблюдался, был полностью известен, в его деталях, политическому руководству страны и руководству парламента Грузии, - рассказал он РИА Новости .

По его словам, в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов, которая была организована заранее. Он добавил, что во время сессии группа депутатов и протестующих радикалов потребовала прервать заседание и вывести российских коллег. В результате генеральная ассамблея завершила свою работу в гостинице.

И я считаю, что отношение к Межпарламентской ассамблее православия было особенно вызывающим, оно затронуло 25 парламентов, которые участвуют в МАП и его деятельности, и, конечно, эта ситуация стала проверкой и парламента Грузии, и самой страны, - резюмировал Михаилидис.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси, писал News.ru.