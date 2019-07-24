https://static.news.ru/photo/c7fc4e4c-add5-11e9-9fa7-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, опасаясь ареста, мог сбежать за границу. Об этом заявил политолог Даниил Богатырёв.

По его мнению, Луценко мог испугаться необходимости отчитываться за ход расследования убийства журналиста Павла Шеремета перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее гражданская жена убитого Алёна Притула пожаловалась суду на бездействие генпрокурора.

Кроме того, генпрокурор боится уголовного преследования, которое может коснуться его, добавил украинский политолог.

Политтехнолог Александр Теплюк тоже поддержал Богатырёва, добавив, что все дивиденды за работу Луценко уже получил, пишет портал « ПолитНавигатор ».

Он свой капитал заработал, бонусы, которые мог, он заработал, зачем ему здесь оставаться, чтобы ещё и посадили, у нас всё может быть, — сказал Теплюк.

Сообщается, что в настоящее время Луценко находится в отпуске.

Как писал News.ru, Зеленский был возмущён отсутствием Луценко на заседании, которое было посвящено расследованию убийства Шеремета. Ранее стало известно, что президент намерен назначить нового генпрокурора после парламентских выборов.