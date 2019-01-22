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Генпрокурор Украины признался в двух судимостях и готов к третьей

Генпрокурор Украины Юрий Луценко facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор Украины Юрий Луценко

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности сесть в тюрьму в случае победы своих оппонентов на предстоящих в марте текущего года президентских выборах.

«Я уже дважды судим, я готов ко всему… мне часто пишут «готовься, придёт новая власть», я готов», — заявил генпрокурор в интервью Дмитрию Гордону.

При этом он подчеркнул, что бежать из страны не собирается.

«Я, в отличие от Юлии Владимировны Тимошенко, считаю, что собран и без чемоданчика», — добавил Луценко.

В 2010 году Луценко был признан виновным в крупной растрате и приговорён к четырём годам тюрьмы. В 2013 году его помиловал действовавший тогда президент Виктор Янукович.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё, чтобы выборы в стране прошли честно и в свободной обстановке. Выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года, нынешний глава государства обещает провести «по международным стандартам», для чего будут созданы все условия.


#украина #юрийлуценко
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