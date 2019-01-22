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Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей пулей

Юлия Тимошенко twitter.com/censor_net

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «пулей, которая летит только по ей известной траектории». При этом он категорически отверг возможность её связей с Кремлём.

«Категорически отрицаю, что Юля - агент Кремля. Я много знаю про нее», - заявил генпрокурор в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он подчеркнул, что Тимошенко опасна своей непредсказуемостью, а также тем, что она поступает только так, как считает нужным для себя.

Кроме того, он обвинил лидера «Батькивщины» в «оголтелом популизме» и подчеркнул, что с такой политикой категорически не согласен.

Юлия Тимошенко является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности сесть в тюрьму в случае победы своих оппонентов на предстоящих в марте текущего года президентских выборах. При этом он подчеркнул, что бежать из страны не собирается.


#украина #выборы #юрийлуценко #ЮлияТимошенко
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