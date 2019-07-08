https://static.news.ru/photo/89745c8a-a175-11e9-b763-fa163e074e61_1024.jpg Здание Генпрокуратуры Украины Фото: Garik 11/Wikimedia Commons

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала провести телемост с Россией.

На допрос вызван собственник и сотрудники канала. Сотрудники прокуратуры готовят ходатайство об аресте активов украинского телеканала NewsOne.

В связи с намерениями телеканала «Ньюз — Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ <...> все причастные — от владельца канала и до ведущего, который обнародовал анонс, — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов, — говорится в заявлении генерального прокурора Юрия Луценко, размещённого в Facebook.

Ранее руководство NewsOne заявило об отмене телемарафона с коллегами из России. В качестве причины называются угрозы прямой физической расправы с журналистами.

Телемост «Нам надо поговорить» был намечен на 12 июля. Разговор должен был пойти вокруг острых проблем между государствами, но без политиков.

Кремль одобрил инициативу российского и украинского телеканалов о проведении телемоста, это решение заслуживает самой высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и Россией дешёвым, но опасным предвыборным пиар-ходом, цель которого — вновь поделить общественность на два лагеря, писал News.ru.