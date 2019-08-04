https://static.news.ru/photo/e8231990-b766-11e9-ba6e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту незаконного захвата власти бывшим кабинетом министров в июне 2019 года.
По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Как писал News.ru, молдавский лидер Игорь Додон подписал указ, которым назначил действующего замглавы прокуратуры Кишинёва Дмитрия Робу на пост врио генерального прокурора. Президент отметил, что новый временный глава надзорного ведомства — опытный человек, перед которым стоит сложная задача. Робу заверил, что готов приложить все усилия для повышения доверия граждан к ведомству.