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Жители самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) теперь могут оформить российский паспорт онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и занять электронную очередь, сообщает пресс-служба госпредприятия «Почта Донбасса».

Электронная очередь заработала в ДНР с 1 июля, но записаться граждане могли исключительно в единых центрах связи. Новая услуга доступна с понедельника, 5 августа. Жители ДНР имеют возможность оформить талон...