https://static.news.ru/photo/ee7a90de-9718-11e9-8d9b-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Roman Gainanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишают неприкосновенности. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Откурбек Джамшитов.

Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент, — цитирует его ТАСС .

Как писал News.ru, 20 июня парламентарии Киргизии практически единогласно поддержали постановление спецкомисии о снятии неприкосновенности с Атамбаева. Для лишения его этого статуса было необходимо заключение Генпрокуратуры, которое было получено 25 июня.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Кроме того, правоохранительные органы считают, что Атамбаев незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.