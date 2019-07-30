https://static.news.ru/photo/913e474e-b2ca-11e9-b110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Украине нужны ракеты, способные поразить цели в России. Об этом заявил генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.

У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург, — заявил он в интервью изданию « Обозреватель ».

По его словам, оснащение этих ракет ядерными зарядами совсем необязательно. Украина сможет приобретать соответствующее вооружение у своих многочисленных союзников, передаёт РИА Новости .

В Незалежной всё чаще стали говорить о готовности противостоять России и связанной с этим необходимость повысить боеспособность украинской армии. В частности, шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар заявил, что Киеву необходимо подготовиться к военному вторжению в Россию, чтобы поддержать «новые демократические власти». Он также предложил обучить украинских военнослужащих, которые будут участвовать в наступлении, российским законам. По его мнению, это поможет им в рамках законодательства действовать на территории чужой страны, писал News.ru.