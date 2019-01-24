Гендиректором Renault стал Тьерри Боллоре

https://news.ru/storage/news/8b6d9cd5b11bfeea80b14f7ff0d83a96/242357da-991d-4e4e-98d6-24558b32375c_850.jpg Arne Dedert/Global Look Press

Совет директоров Renault назначил генеральным директором компании Тьерри Боллоре. После ареста Карлоса Гона в ноябре Боллоре был временным руководителем компании.

На посту председателя совета директоров концерна Гона сменит Жан-Доминик Сенар, нынешний генеральный директор французского производителя шин Michelin. При этом Сенар продолжит выполнять функции главы этой компании до истечения срока его полномочий в мае 2019 года, говорится в заявлении Michelin.

Новый председатель совета директоров Renault будет уполномочен вносить изменения в структуру управления, а также будет участвовать в управлении альянсом Renault — Nissan — Mitsubishi от имени Renault. Генеральный директор займется координированием операционной деятельности альянса от имени компании, говорится в сообщении Renault.

Карлос Гон и его соратник Грег Келли были арестованы по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 71 млн долларов.

Келли был освобождён под залог 25 декабря.

Сам Гон вину отрицает. По его словам, он 20 лет занимался восстановлением Nissan, а не причинением ему вреда.

Как ранее писал News.ru, представители правительства Франции уведомили власти Японии о намерении добиваться слияния автоконцернов Nissan Motor и Renault в единый холдинг. Париж также сообщил Токио о планах скорого избрания нового главы совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона.