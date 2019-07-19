https://static.news.ru/photo/673267b6-abac-11e9-81e8-fa163e074e61_1024.jpg Джо Кэзер Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Глава германской корпорации Siemens Джо Кайзер выразил сожаление в связи с тем, что Белый дом становится «лицом расизма». Он отметил, что много лет жил в США и видел «свободу, толерантность и открытость».

При этом, говоря об управленческом аппарате американского лидера, он называет его «самой важной политической администрацией в мире».

Своё негодование Кайзер выразил на странице в Twitter в ответ на публикацию депутата бундестага Рупрехта Поленца. Тот иронизировал над выступлением Дональда Трампа в Гринвилле, где сторонники американского лидера призывали выслать из страны политика-демократа Ильхан Омар, уроженку Сомали, и нескольких её единомышленников.

Поленц пошутил, что в конце концов в Германию придётся вернуться и самому Трампу, дед которого эмигрировал в США в конце XIX века.

Das Rücknahme-Risiko besteht wohl nicht. Aber es bedrückt mich, dass das wichtigste pol. Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird. Ich habe viele Jahre in USA gelebt und Freiheit, Toleranz und Offenheit erfahren, wie nie zuvor. Das war America Great at work“!! — Joe Kaeser (@JoeKaeser) 20 июля 2019 г.

В ответ на это гендиректор Siemens согласился, что США с такой расистской риторикой идёт в сторону выдавливания людей из страны по признаку происхождения.

Помимо публичных заявлений Трамп, как писал News.ru, резкие выражения в адрес женщин-демократов из Конгресса США ранее допустил и в Twitter. Он предложил им, вместо того чтобы рассказывать американцам, как им управлять правительством, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».

При этом, как позднее заявил лидер Соединённых Штатов, свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии он расистскими не считает.