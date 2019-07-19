Джо Кэзер Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Глава германской корпорации Siemens Джо Кайзер выразил сожаление в связи с тем, что Белый дом становится «лицом расизма». Он отметил, что много лет жил в США и видел «свободу, толерантность и открытость».

При этом, говоря об управленческом аппарате американского лидера, он называет его «самой важной политической администрацией в мире».

Своё негодование Кайзер выразил на странице в Twitter в ответ на публикацию депутата бундестага Рупрехта Поленца. Тот иронизировал над выступлением Дональда Трампа в Гринвилле, где сторонники американского лидера призывали выслать из страны политика-демократа Ильхан Омар, уроженку Сомали, и нескольких её единомышленников.

Поленц пошутил, что в конце концов в Германию придётся вернуться и самому Трампу, дед которого эмигрировал в США в конце XIX века.

В ответ на это гендиректор Siemens согласился, что США с такой расистской риторикой идёт в сторону выдавливания людей из страны по признаку происхождения.

Помимо публичных заявлений Трамп, как писал News.ru, резкие выражения в адрес женщин-демократов из Конгресса США ранее допустил и в Twitter. Он предложил им, вместо того чтобы рассказывать американцам, как им управлять правительством, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».

При этом, как позднее заявил лидер Соединённых Штатов, свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии он расистскими не считает.

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