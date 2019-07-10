https://static.news.ru/photo/5b60faae-a34d-11e9-8e58-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: BeckerBredel/imago stock&people/Global Look Press

Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может возглавить Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА), руководит которой Виталий Кличко.

По данным «КиевВласти», украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 12 июля, назначит Ткаченко главой КГГА. Кроме того, там заменят всех заместителей.

Телеканал «1+1» принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Как ранее писал News.ru, обладатель званий «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, о чём беседовал с новым президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации последнего.