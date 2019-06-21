https://static.news.ru/photo/516225f6-942e-11e9-a50f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natthawat Wongrat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Таиланда Сак Дуанджан отравил воду в колодце, желая смерти матери и отчиму за то, что они прервали его игру на смартфоне.

Инцидент произошёл в провинции Сисакет на северо-востоке страны. Вернувшись домой поздно ночью и в пьяном виде, 29-летний мужчина начал на полной громкости играть в мобильные игры. Шум разбудил членов семьи Даунджана, но на их просьбы прекратить игру он не реагировал. Когда отчим отключил Wi-Fi, разразился скандал, закончившийся рукоприкладством.

Наутро мать геймера решила набрать воды для приготовления пищи и увидела плавающие в колодце пестициды. Она до последнего момента не верила в то, что воду мог отравить её сын, но он сам признался в этом.

В итоге семья обратилась к местным чиновникам с просьбой отправить мужчину на лечение. По словам матери геймера, они с мужем устали жить в страхе, ожидая очередной вспышки гнева сына, сообщает Life со ссылкой на местные СМИ. Она полагает, что излишне раздражительным его делает увлечение мобильными играми.

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