Житель Таиланда Сак Дуанджан отравил воду в колодце, желая смерти матери и отчиму за то, что они прервали его игру на смартфоне.
Инцидент произошёл в провинции Сисакет на северо-востоке страны. Вернувшись домой поздно ночью и в пьяном виде, 29-летний мужчина начал на полной громкости играть в мобильные игры. Шум разбудил членов семьи Даунджана, но на их просьбы прекратить игру он не реагировал. Когда отчим отключил Wi-Fi, разразился скандал, закончившийся рукоприкладством.
Наутро мать геймера решила набрать воды для приготовления пищи и увидела плавающие в колодце пестициды. Она до последнего момента не верила в то, что воду мог отравить её сын, но он сам признался в этом.
В итоге семья обратилась к местным чиновникам с просьбой отправить мужчину на лечение. По словам матери геймера, они с мужем устали жить в страхе, ожидая очередной вспышки гнева сына, сообщает
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