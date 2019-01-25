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Где происходили «цветные революции»

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
News.ru cоставил карту протестных волнений и беспорядков в мире

«Цветные революции» начинаются всегда как гражданские и почти всегда — невооруженные. В попытках устоять правящие политические режимы используют полицию, внутренние войска и армию, что в итоге или сплачивает нацию, или ещё сильнее раскалывает её и радикализирует протест. Несмотря на возникшее двоевластие в Венесуэле и продолжающуюся очередную волну протестов, вооруженные силы пока сохраняют лояльность режиму Николаса Мадуро.

Акции всегда находят публичную или скрытую поддержку у соседних или заинтересованных в лоббировании своих интересов государств. Поэтому среди экспертов достаточно популярна точка зрения, что в основе современных революций всегда стоят спецслужбы, которые якобы опираются на разработки политтехнолога Джина Шарпа, описанные в работе «От диктатуры к демократии», и осуществляют скрытую внешнюю агрессию за счёт использования внутренних противоречий и ресурсов. Это довольно удобная позиция с точки зрения пропаганды, но не состоятельная в плане Realpolitik — без серьёзных проблем внутри той или иной страны раскачать ситуацию провокациями и проплачиваемыми протестами невозможно.

Портал News. ru решил вспомнить революционные события в новейшей истории, среди которых есть как откровенно раскачанные извне, так и поддержанные другими игроками уже на момент их развития.


#венесуэла #мадуро #цветныереволюции #джиншарп
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