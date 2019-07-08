https://static.news.ru/photo/53490ba8-a191-11e9-8071-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Все участники совета Госдумы высказались за возбуждение уголовного дела против грузинского телеведущего Георгия Габунии и экстрадицию его в Россию. Он обматерил президента РФ Владимира Путина.

Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности. Все единодушно, несмотря на принадлежность к различным фракциям, считают, что это оскорбление нашей страны и всех граждан, — приводит РИА Новости слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили, писал News.ru.

Тем не менее, вещание канала пришлось прервать из-за недовольных граждан, столпившихся возле здания телекомпании.