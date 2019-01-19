Газовое ограбление страны раскрыли на Украине

https://news.ru/storage/news/c63edccfbcaef6523e38d6ac8f5ba1bd/d3733697-c3d6-4621-a311-59dc8ce8ec1f_850.jpg Mykola Lazarenko/via/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти страны «подарили» газовые месторождения близкому к Петру Порошенко предпринимателю Дмитрию Фуксу. По его словам, это случилось перед выборами, которые действующий президент может и не выиграть.

«На это не решился режим Януковича, а при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам представителя масс-медиа, история с месторождениями началась во времена Януковича. Тогда министр энергетики Эдуард Ставицкий создал компанию «Голден Деррик», на которую вывел 30 газовых месторождений. В ней 33% принадлежало государству через НАК «Недра Украины», а остальные 67% контролировал глава Минэнерго. Последний бежал из страны после Евромайдана, а месторождения вернулись государству.

«Но… Через некоторое время "Голден Деррик" прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто посещает администрацию президента Порошенко», — объяснил Гнап.

«Голден Деррик» переименовали в «Ист Юроуп Петролеум», и этой компании вернули три десятка газовых месторождений. Теперь же государство лишилось своих 33%. НАК «Недра Украины» свою долю подарила Фуксу. Объяснение сделки — предприятию «нерационально заниматься недрами».

По оценке сотрудника СМИ, ущерб государству может составлять сотни миллионов долларов, поскольку только в 10 из этих газовых месторождений запасы оцениваются в 8 млрд кубометров.

«Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более. Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть всё, что можно, пока ты у власти. Кража "на коня", так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», — добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко сравнил российский газ с сыром в мышеловке и пообещал не продавать суверенитет ради него. Он также подчеркнул, что не допустит возврата к тем временам, когда надо было ездить в Москву для того, чтобы получать газ.