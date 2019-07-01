https://static.news.ru/photo/468494f6-9bdc-11e9-a363-fa163e074e61_1024.jpg Армен Гаспарян Фото: Армен Гаспарян/Facebook.com

Журналист и историк Армен Гаспарян отреагировал на ситуацию с грузинской певицей Нино Катамадзе, которая ранее заявила об отказе выступать в России, а затем удалила соответствующий пост в соцсети. По его словам, этот шаг был вполне ожидаемым.

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила в своем Facebook пост, в котором заявила об отказе выступать с концертами в России. Логично. После вчерашнего ее знает весь родимый Мордор, можно гастрольный чес устраивать, — написал он в своём Twitter .

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила в своем Facebook пост, в котором заявила об отказе выступать с концертами в России



Логично. После вчерашнего ее знает весь родимый Мордор, можно гастрольный чес устраивать :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 1 июля 2019 г.

30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом.

На заявление исполнительницы отреагировали известные российские деятели. Так, о решении Катамадзе с иронией высказались телеведущая Ольга Скабеева, сенатор Алексей Пушков, продюсер Иосиф Пригожин и журналист Владимир Соловьёв, который усомнился, что громкие слова артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российской власти, писал News.ru.