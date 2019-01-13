Гарри и Маркл пропустили день рождения Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приехали на день рождения герцогини Кембриджской. 37-летие жены принца Уильяма Кейт Миддлтон отметили в загородном доме в Норфолке.
На вечеринке собрались родственники и самые близкие друзья, однако Гарри и Маркл не было, пишет The Sun.
При этом отмечается, что причина их неявки неизвестна — то ли они отвергли приглашение, то ли вовсе его не получали.
Ранее News.ru писал, что после женитьбы на Меган Маркл британский принц Гарри изменил образ жизни. В частности, он отказался от спиртного и мяса.