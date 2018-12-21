ГА ООН проголосовала против резолюции РФ по ДРСМД

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Генеральная ассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ поддержали 43 делегата, 46 проголосовали против, ещё 78 воздержались.

Резолюция России рекомендует придерживаться условий ДРСМД, который внёс существенный вклад в международную безопасность и стабильность. Отказ от него имеет серьёзные последствия, заявил постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Американская сторона выступила против принятия документа, так как РФ постоянно нарушает договор, разрабатывая и тестируя ракеты, имеющие дальность более 500 км. США поддержала Польша, также заявившая о нарушениях ДРСМД со стороны России.

Сохранение договора поддержали Китай, Белоруссия и Австрия.

ДРСМД был подписан в 1988 году Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне. Он предусматривает отказ от производства, испытаний и развёртывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, американские власти по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили РФ, что решение о выходе из ДРСМД окончательное, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, «вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, Соединённые Штаты будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации».