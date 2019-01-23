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Главный оппозиционер Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента

Хуан Гуайдо Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Хуан Гуайдо

в мире [ версия для печати ]

Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны.

«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил он во время оппозиционного митинга в Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.

Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо являлся спикером парламента Венесуэлы, он собирал многотысячные акции протеста по всей стране против нового срока Мадуро, писал News.ru.


#венесуэла #ПРЕЗИДЕНТ #оппозиция
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