ФРС ведёт проверку подозрительных операций Deutsche Bank

Транзакции на миллиарды долларов от подозреваемого в отмывании денег Danske Bank и обработанные Deutsche Bank вызвали интерес Федеральной резервной системы (ФРС).
У специалистов ФРС появились сомнения, контролировал ли Deutsche Bank деньги, поступавшие от эстонского подразделения Danske Bank. Сейчас изучение вопроса находится на начальном этапе. Deutsche Bank сотрудничает с ФРС в этом расследовании, которое пока носит конфиденциальный характер.
Ранее News.ru писал о том, что через эстонское отделение Danske Bank прошло около 200 млрд евро. Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд.