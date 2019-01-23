ФРС ведёт проверку подозрительных операций Deutsche Bank

https://news.ru/storage/news/2a0b208fa10fb45959f062836d519ca5/ad24517f-ceca-4e48-9834-65284f47e10d_850.jpg Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Транзакции на миллиарды долларов от подозреваемого в отмывании денег Danske Bank и обработанные Deutsche Bank вызвали интерес Федеральной резервной системы (ФРС).

У специалистов ФРС появились сомнения, контролировал ли Deutsche Bank деньги, поступавшие от эстонского подразделения Danske Bank. Сейчас изучение вопроса находится на начальном этапе. Deutsche Bank сотрудничает с ФРС в этом расследовании, которое пока носит конфиденциальный характер.

Ранее News.ru писал о том, что через эстонское отделение Danske Bank прошло около 200 млрд евро. Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд.