ФРГ в ускоренном темпе готовится к выходу Британии из ЕС

Германия ускорила приготовления к неупорядоченному выходу Великобритании из Евросоюза. В стране не исключают такого варианта развития событий.
Так, кабинет министров планирует опубликовать соответствующие указы, которые помогут снизить риски из-за Brexit без сделки.
«В свете внутриполитической ситуации в Соединённом Королевстве нельзя исключать неупорядоченного Brexit. Поэтому правительство ускоряет свои приготовления, прежде всего на случай неупорядоченного выхода», — публикует цитаты из министерского документа газета Handelsblatt.
Ранее News.ru сообщал, что британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с ЕС по Brexit. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из Евросоюза до его переноса или отмены процедуры вовсе.