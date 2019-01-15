ФРГ в ускоренном темпе готовится к выходу Британии из ЕС

https://news.ru/storage/news/300f94b6f7acf37aa6e8485381df3731/0b8679fb-1919-488c-abc1-14fd57396d37_850.jpg Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия ускорила приготовления к неупорядоченному выходу Великобритании из Евросоюза. В стране не исключают такого варианта развития событий.

Так, кабинет министров планирует опубликовать соответствующие указы, которые помогут снизить риски из-за Brexit без сделки.

«В свете внутриполитической ситуации в Соединённом Королевстве нельзя исключать неупорядоченного Brexit. Поэтому правительство ускоряет свои приготовления, прежде всего на случай неупорядоченного выхода», — публикует цитаты из министерского документа газета Handelsblatt.

Ранее News.ru сообщал, что британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с ЕС по Brexit. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из Евросоюза до его переноса или отмены процедуры вовсе.