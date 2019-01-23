ФРГ: Россия должна прекратить нарушать ДРСМД

https://news.ru/storage/news/2e43665c4f372e7d10952c717cb5d58d/9ee28590-afd6-44b4-a0ca-baf599a27250_850.jpg Jose Lopez/Wikimedia Commons

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что обсудил с представителем России Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он ясно дал понять, что Берлин ждёт от Москвы прекращения нарушений соглашения, чтобы оно продолжало существовать.

«Мы рассчитываем, что Россия устранит нарушения соглашения и деактивирует свои крылатые ракеты, чтобы дать ДРСМД шанс», — сказал Маас.

Ранее американские чиновники и дипломаты НАТО рассказали, что Российская Федерация признала наличие ракетных комплексов на своём балансе, из-за которых США хотели выйти из ДРСМД, но позднее отвергла обвинения в нарушении условий договора.

Как писал News.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отрабатывают технологический потенциал ракет средней и меньшей дальности. Соединённые Штаты делают это, по мнению чиновника, под видом противоракетных испытаний.